تحذيرات دولية للسفن بتجنّب البحر الأحمر ومضيق هرمز بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

من جانبه، أوضح جاكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة في رابطة الشحن "بيمكو"، أن العديد من ملاك السفن باتوا يتوخون الحذر الشديد، ويفضلون الابتعاد عن مناطق التوتر في البحر الأحمر، محذرًا من أن أي اتهام مباشر للولايات المتحدة بالمشاركة في الضربات قد يؤدي إلى تصعيد كبير في استهداف الملاحة الدولية.