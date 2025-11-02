ممداني يتقدّم في سباق رئاسة بلدية نيويورك رغم انتقادات ترامب

يتصدر المرشح الديمقراطي زهران ممداني السباق لرئاسة بلدية نيويورك قبل أيام من التصويت، رغم وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بـ"الشيوعي"، وفق "الفرنسية".
ويمثل ممداني، الأمريكي المسلم من أصول إفريقية، منطقة كوينز في المجلس التشريعي للولاية، ويتفوق في الاستطلاعات على الحاكم السابق أندرو كومو والمنافس الجمهوري كورتس سليوا.
وأظهر استطلاع جامعة كوينيبياك حصول ممداني على 43% من الأصوات مقابل 33% لكومو و14% لسليوا.
وتركز الحملة على قضايا كلفة المعيشة والجريمة وعلاقة المدينة بالإدارة الفيدرالية.
ويستمد ممداني دعمه من الشباب واليسار التقدمي، إذ تطوع أكثر من 90 ألف شخص في حملته.
وأثار ترشحه جدلًا واسعًا بوصفه أول مسلم يقترب من قيادة أكبر مدن الولايات المتحدة، في سباق يعكس الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بين تيار اليسار والوسط.