الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصاعد السياسات الاستيطانية وإرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.