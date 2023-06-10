"البرهان": مستعدون لأي حل يُنهي الحرب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، اليوم (السبت)، استعداده لقبول أي حل يُنهي الحرب مع قوات الدعم السريع، ويعيد الطمأنينة للشعب؛ وذلك وسط سريان هدنة لمدة 24 ساعة بين الجانبين.