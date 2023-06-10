"البرهان": مستعدون لأي حل يُنهي الحرب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، اليوم (السبت)، استعداده لقبول أي حل يُنهي الحرب مع قوات الدعم السريع، ويعيد الطمأنينة للشعب؛ وذلك وسط سريان هدنة لمدة 24 ساعة بين الجانبين.
وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أن "الاتصال تَطَرّق إلى الجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة، عازيًا سبب فشل جميع الهدن إلى غياب آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وعدم التزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية".
وأضاف أن "عثماني" أكد ضرورة أن يكون الحل إفريقيًّا لإحلال السلام في السودان.