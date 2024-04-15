ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية.. وأمريكا تدين العنف بعد مقتل فتى إسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيًّا، وأصابت ثلاثة آخرين، خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيَّيْن في نابلس.
وأدى مقتل الفتى يزن اشتية (17 عامًا) إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية أو المستوطنون المسلحون منذ يوم الجمعة إلى ستة، وذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الفلسطينية عن زيادة هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية إن قوات سرية من شرطة الحدود، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، نفّذت عملية في مدينة نابلس لاعتقال مشتبه به.
وذكر المتحدث أنه خلال العملية وقعت أعمال شغب، ألقى خلالها شخص عبوة ناسفة على القوات فقتلته الوحدة السرية بالرصاص.
وقال مسعفون ومدنيون إن مئات من المستوطنين اليهود المسلحين دهموا قرى فلسطينية قرب مدينة رام الله في مطلع الأسبوع، وأغلقوا طرقًا، وأضرموا النار في منازل وسيارات، وأطلقوا النار على مدنيين.
وفي المقابل، قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن التصعيد بدأ بعد اختفاء فتى إسرائيلي، يبلغ من العمر 14 عامًا، في الضفة الغربية، وعُثر على جثته يوم السبت، فيما اشتبهت إسرائيل بأنه هجوم مسلح.
ودانت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل الفتى الإسرائيلي، وعبّرت أيضًا عن قلقها المتزايد إزاء العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وظهر في مقطع فيديو، نشرته منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية أمس الأحد، مجموعة من المستوطنين الملثمين وهم يشعلون النار في سيارة بإحدى بلدات الضفة الغربية على مرأى من ثلاثة جنود إسرائيليين على الأقل.
وردًّا على مقطع الفيديو قال الجيش الإسرائيلي إن "سلوك الجنود في الفيديو لا يتوافق مع قيم الجيش وأوامره. يجري التحقق من الواقعة، وسيتم التعامل مع الجنود على هذا الأساس".
وتصاعد العنف في الضفة الغربية بالفعل قبل الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة ردًّا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين العنف، وهجمات الفلسطينيين في الشوارع.
وإضافة إلى أكثر من 33 ألف فلسطيني، تقول السلطات التي تديرها حماس إن إسرائيل قتلتهم في غزة، تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصًا سقطوا قتلى في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
وفي الفترة نفسها قتل فلسطينيون في الضفة الغربية 13 إسرائيليًّا على الأقل، من بينهم اثنان من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقًا لإحصاء إسرائيلي.
ويسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة مستقلة لهم في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير قانونية، وهو ما تعارضه إسرائيل.