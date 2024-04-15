ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية.. وأمريكا تدين العنف بعد مقتل فتى إسرائيلي

وأدى مقتل الفتى يزن اشتية (17 عامًا) إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية أو المستوطنون المسلحون منذ يوم الجمعة إلى ستة، وذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الفلسطينية عن زيادة هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.