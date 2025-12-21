1500 طفل و42% من الحوامل في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نقص العلاج والإجلاء الطبي

وأوضح رئيس وحدة المعلومات بوزارة الصحة في غزة، زاهر الوحيدي، أن ما يقارب 110 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم نحو 9500 طفل في حالة سوء تغذية حاد، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. كما أشار إلى أن 42% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، وسط غياب شبه كامل للخدمات الصحية الأساسية، وحرمان المرضى، لا سيما الأطفال، من السفر لتلقي العلاج.