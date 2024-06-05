"الحوثي": استهدفنا السفينة الأمريكية ميرسك سيليتار في بحر العرب بصواريخ ومسيّرات

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، عن استهداف ثلاث سفن تجارية في البحرين العربي والأحمر، حيث زعم بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، أنه تم تنفيذ عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين الأولى سفينة "Roza " والأخرى سفينة" Vantage Dream "، مبينًا أن السفينتين تابعتان للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وفي التفاصيل، أوضح "سريع" أن عمليتي الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقال إن العملية الثالثة استهدفت سفينة " Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيّرة شرقي البحر العربي.
ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في إبريل الماضي، زاعمًا أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
وأعلنت الإدارة البحرية الأمريكية أواخر إبريل الماضي أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجومًا على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر من العام الماضي، وفقًا للعربية نت.
وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا، كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة من جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.