"الحوثي": استهدفنا السفينة الأمريكية ميرسك سيليتار في بحر العرب بصواريخ ومسيّرات

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في إبريل الماضي، زاعمًا أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.