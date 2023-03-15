واشنطن تتحدى موسكو.. "سنواصل الطيران حيثما يسمح القانون الدولي"

وفي موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المسيرة الأمريكية كانت تحلق بدون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال "في انتهاك لحدود منطقة الاستخدام المؤقت للمجال الجوي، والتي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الخاصة، والتي تم إبلاغ جميع المستخدمين الدوليين للمجال الجوي بها، وتم الإعلان عنها وفقاً للمعايير الدولية"، نقلاً عن وكالة تاس.