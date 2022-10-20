هل تُخمد أوروبا ثورتها الصناعية بسبب أزمة الطاقة؟

توظف القاعدة الصناعية في أوروبا حوالى 35 مليون شخص أو ما يقرب من 15% من السكان العاملين، وقد حذر كبار الصناعيين في الاتحاد الأوروبي من التأثير الاقتصادي المدمر المحتمَل لأزمة الطاقة؛ وذلك وفقًا لـ"فايننشال تايمز" حيث قالت المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة في رسالة موجهة إلى "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، و"تشارلز ميشيل" رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: "دون اتخاذ إجراءات فورية للحد من الأسعار للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ سيكون الضرر غير قابل للإصلاح".