أمريكا : قتلنا 5 مسلحين بالعراق كانوا يستعدون لإطلاق مسيّرة قرب كركوك

وأضافت الفصائل أنها استهدفت أيضًا قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في غرب العراق بطائرة مسيّرة، وقالت إن الهجومين يأتيان ردًا على الهجوم الإسرائيلي في غزة.