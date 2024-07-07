حزب الله يعلن استهداف مركز استطلاع إسرائيلي في جبل حرمون بالجولان

أعلن حزب الله، يوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني، بعيد المدى على الاتجاه الشرقي (مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان.