في افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد".. "ماكرون": العالم يحتاج "هزّة مالية شاملة"

ويتوجب على الدول النامية باستثناء الصين إنفاق 2400 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 إلى نحو 1.9 تريليون دولار سنويًا على مدى العقد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.