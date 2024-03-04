43 دولة تطالب بتحقيق دولي مستقل في وفاة المعارض الروسي "نافالني"

طالبت 43 دولة، اليوم (الاثنين)، بتحقيق دولي مستقلّ في وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتي كنودسن، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقلاً عن بيان مشترك صادر عن 43 دولة: "نشعر بالغضب إزاء وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني، التي يتحمل كامل المسؤولية عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات الروسية".
وأضافت لوتي كنودسن: "يجب أن تسمح روسيا بتحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات هذه الوفاة المفاجئة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبرت أن "هذه الوفاة تشكّل علامة جديدة على القمع المتزايد والممنهج في روسيا".
ودعت الدول الـ43 روسيا إلى الإفراج عن الأسرى السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والمعارضين للحرب في أوكرانيا.
وفي 16 فبراير الماضي، توفي "نافالني" (47 عاماً)، الذي كان يعتبر أحد أشرس معارضي الرئيس فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، في سجن في الدائرة القطبية، حيث كان يمضي عقوبة بالسجن لمدّة 19 عاماً بتهمة "التطرّف".