43 دولة تطالب بتحقيق دولي مستقل في وفاة المعارض الروسي "نافالني"

وفي 16 فبراير الماضي، توفي "نافالني" (47 عاماً)، الذي كان يعتبر أحد أشرس معارضي الرئيس فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، في سجن في الدائرة القطبية، حيث كان يمضي عقوبة بالسجن لمدّة 19 عاماً بتهمة "التطرّف".