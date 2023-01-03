الرئاسة الفلسطينية: اقتحام بن غفير لـ "الأقصى" يعدّ تحدياً للمجتمع الدولي

وأكّد أبو ردينة، في بيان، أن استمرار هذه الاستفزازات تزيد التوتر، وتعد تطوراً خطيراً، مؤكداً أن القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته، وإجبار الاحتلال على وقف عمليات التصعيد، واقتحامات المسجد الأقصى .