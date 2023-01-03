الرئاسة الفلسطينية: اقتحام بن غفير لـ "الأقصى" يعدّ تحدياً للمجتمع الدولي

أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير؛ برفقة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، واعتبره تحدياً للشعب الفلسطين والمجتمع الدولي.
وأكّد أبو ردينة، في بيان، أن استمرار هذه الاستفزازات تزيد التوتر، وتعد تطوراً خطيراً، مؤكداً أن القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته، وإجبار الاحتلال على وقف عمليات التصعيد، واقتحامات المسجد الأقصى .
إلى ذلك، دعت الحكومة الفلسطينية، في بيان، إلى تدخل دولي فاعل، لوقف اعتداءات المستوطنين على الأقصى، وحماية المقدسات.
وحذّرت من خطورة ما يتعرّض له المسجد الأقصى من مخططات ممنهجة، لتكريس واقع تهويدي جديد في باحاته.