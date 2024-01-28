صحة غزة: إسرائيل ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 فلسطينياً و290 مصاباً في اليوم الـ 114 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر.