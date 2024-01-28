صحة غزة: إسرائيل ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 فلسطينياً و290 مصاباً في اليوم الـ 114 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ترتفع بذلك إلى 26 ألفاً و422 شخصاً، و65 ألفاً و87 حالة إصابة.
ولفت إلى أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.