مماثل لما حدث في موسكو.. ألمانيا تحذر من هجوم إرهابي محتمل خلال "يورو 2024"

وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز" بيانًا عن رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، توماس هالدينوانج، قال فيه: "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخرًا في موسكو".