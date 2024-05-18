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"كيم أون" كان حاضرًا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا تكتيكيًّا بنظام ذاتي

عملية جاءت بعد 25 يومًا من إطلاق قذائف عيار 600 ملم اعتبرت قصيرة المدى