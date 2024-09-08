الميكروفون الصامت ودقيقتان للإجابة.. قواعد صارمة لن يتخطاها أحد في مناظرة "ترامب وهاريس"

يترقب الكثيرون حول العالم المناظرة الرئاسية المرتقبة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وهي المناظرة الأولى بين المرشحين الرئاسيين بعد انسحاب الرئيس الحالي جوزيف بايدن من السباق الرئاسي عقب مناظرة مخيبة للآمال أمام "ترامب".
المرشحان الجمهوري والديمقراطي يستعدان بقوة لمناظرتهما الأولى التي تعقد يوم الثلاثاء، فالمناظرة هي الأولى بينهما، لكنها الثانية لـ"ترامب" بعد أن خاض مناظرته الأولى أمام المرشح السابق "بايدن"، الذي قرر إفساح المجال لنائبته لتكون مرشح الديمقراطيين للانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
وكما يستعد المرشحان الرئاسيان بأقصى قوتهما، فإن شبكة News ABC المستضيفة للمناظرة تستعد هي الأخرى للحدث المرتقب، إذ وضعت قواعد وسلوكيات صارمة للمناظرة ينبغي أن يلتزم بها الطرفان المتناظران.
ومن أبرز تلك القواعد: تحديد وقت المناظرة بـ90 دقيقة يتخللها فواصل إعلانية، كما سيكون المذيعان ديفيد موير ولينسي ديفيس، هما الشخصان الوحيدان المخول لهما طرح الأسئلة على المرشحين الجمهوري والديمقراطي.
وسيكون لدى كل طرف دقيقتان فقط للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، ودقيقتان للردود، ودقيقة إضافية للمتابعات والتوضيحات وخلافه، كما لن يكون هناك أي بيانات افتتاحية، أو ملاحظات مكتوبة، أو تواصل مع موظفي الحملة خلال الفواصل الإعلانية.
وشددت القناة الأمريكية على سريان قاعدة الميكروفون الصامت كما كان الحال خلال المناظرة السابقة بين "ترامب" و"بايدن"، وذلك بعد طلب حملة "هاريس" فتح الميكروفونات طوال الوقت، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وتقضي تلك القاعدة بأن يتمكن فقط المرشح المطروح عليه السؤال من التحدث، فيما سيكتم صوت ميكروفون المرشح الآخر؛ وذلك لتجنب التشويش على إجابات الطرف الثاني.
وأوضحت شبكة "ABC" أنه لن يسمح بطرح الطرفين الأسئلة على بعضهما بعضًا، كما لن تشارك الشبكة التلفزيونية الأمريكية أي موضوعات أو أسئلة مسبقًا مع المرشحين وحملاتهما.
ويُنتظر أن يتواجه "ترامب" و "هاريس" وجهًا لوجه في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الخامس من نوفمبر القادم، في الوقت الذي ينقسم فيه الأمريكيون على المرشحين وسط أجواء استقطاب شديدة.
وأظهر أحدث استطلاع رأي لشعبية المرشحين عن تفوق الملياردير الجمهوري على منافسته الديمقراطية بنقطة واحدة فقط (48 %) مقابل (47 %)، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا في الفترة الممتدة بين 3 و 6 سبتمبر.