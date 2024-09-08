الميكروفون الصامت ودقيقتان للإجابة.. قواعد صارمة لن يتخطاها أحد في مناظرة "ترامب وهاريس"

وسيكون لدى كل طرف دقيقتان فقط للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، ودقيقتان للردود، ودقيقة إضافية للمتابعات والتوضيحات وخلافه، كما لن يكون هناك أي بيانات افتتاحية، أو ملاحظات مكتوبة، أو تواصل مع موظفي الحملة خلال الفواصل الإعلانية.