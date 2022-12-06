مسؤول يقول إن نصف منطقة كييف ستبقى بدون كهرباء لأيام

قال حاكم منطقة كييف: إن نصف المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية تقريبًا ستظلّ بلا كهرباء في الأيام المقبلة، بعد الضربات الصاروخية الروسية على منشآت الطاقة.
كانت ضربات يوم الاثنين، التي أغرقت أجزاء من أوكرانيا مرة أخرى في ظلام دامس، هي الأحدث في هجمات مستمرة منذ أسابيع على البنية التحتية الحيوية، وأدت إلى انقطاع التدفئة والمياه عن الكثيرين.
ونجت مدينة كييف، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، على ما يبدو من أضرار جسيمة. لكن منطقة كييف التي لا تشمل العاصمة التي كان يسكنها زهاء 1.8 مليون نسمة قبل الحرب؛ تضررت بشدة.
وقال أوليكسي كوليبا حاكم المنطقة، على تطبيق المراسلة تيليجرام، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين: "في الأيام المقبلة، سيكون نحو نصف المنطقة بلا كهرباء".
وتنفي موسكو نيتها إلحاق ضرر بالمدنيين، لكنها قالت: إن معاناتهم لن تنتهي ما لم تذعن أوكرانيا لمطالب روسيا.