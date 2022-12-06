مسؤول يقول إن نصف منطقة كييف ستبقى بدون كهرباء لأيام

كانت ضربات يوم الاثنين، التي أغرقت أجزاء من أوكرانيا مرة أخرى في ظلام دامس، هي الأحدث في هجمات مستمرة منذ أسابيع على البنية التحتية الحيوية، وأدت إلى انقطاع التدفئة والمياه عن الكثيرين.