"إنهاء الحرب بغزة".. مقترح "أمريكي مصري قطري" يقابل برفض مبرَّر من "حماس"

يذكر أنه في 31 مايو كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لهدنة في غزة، ينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفًا للنار، وانسحابًا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج بسبب نقاط خلافية بين الطرفين.