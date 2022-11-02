روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

ويمثل البيان تحولًا في موقف موسكو، التي أشارت، في وقت سابق، إلى أنه سيكون من الخطر وغير المقبول أن تواصل السفن الإبحار عبر الممر الإنساني الذي أقيم بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي.