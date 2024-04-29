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"بلينكن" من الرياض: لن ندعم عملية في رفح دون خطة إنسانية.. وإسرائيل لم تقدم خطتها لحماية المدنيين

قال: من دون أفق سياسي للفلسطينيين سيكون من الصعب إنهاء دائرة العنف.. لهم تطلعاتهم المشروعة