"بلينكن" من الرياض: لن ندعم عملية في رفح دون خطة إنسانية.. وإسرائيل لم تقدم خطتها لحماية المدنيين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: نبذل جهودًا مكثفة لمنع توسع الصراع في الشرق الأوسط، ونقوم بكل ما في وسعنا للحيلولة دون المعاناة الإنسانية في غزة.
وأضاف، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، بالرياض، التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين أفضل الطرق لوقف الحرب في غزة.
وأردف: على حماس أن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة.
وتابع: لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبرى في رفح دون خطة إنسانية موثوقة، وإسرائيل لم تقدم لنا حتى الآن خطتها لحماية المدنيين في رفح.
وقال بلينكن: من دون أفق سياسي للفلسطينيين سيكون من الصعب إنهاء دائرة العنف، والفلسطينيون لهم تطلعات مشروعة بإنشاء دولة خاصة بهم، ونأمل أن تتخذ حماس القرار الصحيح بدعم مقترحات الهدنة.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الأمريكي: نمر بتحديات عالمية خطيرة مع تزايد المنافسة الجيوسياسية.
وأضاف: إدارة بايدن تؤكد دائماً ضرورة التعاون مع الحلفاء لمواجهة التحديات العالمية.
وأردف: إدارة بايدن مهتمة بتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء تحالفات جديدة.
وتابع: نجحنا في جمع كثيرٍ من الدول لدعم أوكرانيا وحماية النظام العالمي، وروسيا كانت تخطط لمحو أوكرانيا ونجحنا في منع ذلك.