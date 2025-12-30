مجلس حضرموت الوطني يثمّن إجراءات المملكة وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا

وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات جاءت انسجامًا مع طلب الشرعية اليمنية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، مشيرًا إلى أهمية منع أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن أو تأجيج الصراع في المحافظة.