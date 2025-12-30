مجلس حضرموت الوطني يثمّن إجراءات المملكة وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا

ثمَّن مجلس حضرموت الوطني الإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا، مؤكدًا أن تلك الخطوات أسهمت في حماية أمن واستقرار حضرموت.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات جاءت انسجامًا مع طلب الشرعية اليمنية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، مشيرًا إلى أهمية منع أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن أو تأجيج الصراع في المحافظة.
وأكد مجلس حضرموت الوطني دعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في فرض التهدئة، ومنع تهريب السلاح، والحفاظ على أمن حضرموت وأهلها، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السلمي في اليمن.