على وقع غارات أمريكية بريطانية.. انفجارات تهز مطار الحديدة ومواقع للحوثيين

ومساء أمس الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن، والخميس أيضاً، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا 39 غارة على مواقع للجماعة هذا الأسبوع.