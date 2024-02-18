"عباس": حكومة نتنياهو تصر على استمرار عدوانها لفرض تهجير قسري على سكان غزة

وأوضح عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لبحث الأوضاع في غزة "من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده"، مؤكدًا أن الوضع في رفح أصبح في "منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قِبل القيادة الفلسطينية"، وفقًا للعربية نت.