الجيش الإسرائيلي يأمر السكان والنازحين بإخلاء أحياء بخان يونس ورفح بشكل فوري

فيما تقترب الحرب في قطاع غزة من شهرها التاسع، أمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب القطاع الفلسطيني، فيما أفاد شهود عيان عن فرار الكثير من السكان.