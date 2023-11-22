ملكُ الأردن يبحث مع "السيسي" تحويلَ هدنة غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار

توجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم "الأربعاء"، إلى مصر، بعد ساعات من الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، من المقرَّر البدء في تنفيذها غدًا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيان، أن الملك عبدالله الثاني غادر البلاد متوجّهًا إلى القاهرة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أن المحادثات ستركّز على كيفية تحويل هدنة أربعة أيام متّفق عليها بين إسرائيل و"حماس" إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حدًّا للقصف الإسرائيلي في غزة، ويتفادى كارثة إنسانية.