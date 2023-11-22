ملكُ الأردن يبحث مع "السيسي" تحويلَ هدنة غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار

توجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم "الأربعاء"، إلى مصر، بعد ساعات من الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، من المقرَّر البدء في تنفيذها غدًا.