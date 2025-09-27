بالفيديو.. تدافع مميت بجنوب الهند يخلّف 36 قتيلاً وعشرات المصابين

شهدت ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، السبت، حادث تدافع مأساوي أسفر عن مصرع 36 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، أثناء تجمع انتخابي للنجم السينمائي والسياسي جوزيف فيجاي.
وأوضح وزير الصحة في الولاية ما سوبراهمانيان أن الضحايا فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى، فيما استقرت حالة المصابين الذين يتلقون العلاج.
وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن الحادث وقع عندما اندفع عدد كبير من الحاضرين نحو الحواجز المحيطة بالمسرح في محاولة للاقتراب من فيجاي، مما أدى إلى تدافع جماهيري مميت أجبره على وقف خطابه.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه "محزن للغاية"، معربًا عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وتُعد حوادث التدافع أمرًا متكررًا في الهند خلال المهرجانات الدينية أو الفعاليات الجماهيرية. ففي يناير الماضي أودى حادث مماثل في مهرجان كومبه ميلا بحياة 30 شخصًا، فيما لقي 121 شخصًا مصرعهم في يوليو 2024 خلال تجمع ديني هندوسي بولاية أوتار براديش.