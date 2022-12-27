بعد قرار طالبان بمنع الأفغانيات من التعليم.. مجلس الأمن يدخل خط الأزمة

وتفصيلاً، دعا مجلس الأمن في بيان الثلاثاء، إلى مشاركة كاملة وفاعلة للنساء والفتيات في أفغانستان، ولفت إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في البلاد، مشددًا على أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني.