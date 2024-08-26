تقرير بريطاني عن هروب "السنوار" من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدمًا "حيلة"

وقال الضابط الإسرائيلي دان غولدفوس، القائد المنتهية ولايته للفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي: "لقد كنا قريبين في مجمعه تحت الأرض، والقهوة كانت لا تزال ساخنة"، ومنذ ذلك الحين، ظل الرجل البالغ من العمر 61 عامًا مختبئًا بين حشود الفلسطينيين النازحين في غزة، بينما كانت القوات الإسرائيلية تتسابق مع الزمن للقبض عليه، حسب ما أشارت "إكسبرس".