تقرير بريطاني عن هروب "السنوار" من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدمًا "حيلة"

ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، أصبح يختبئ أمام الجميع في زي امرأة بعد نجاته من محاولات إسرائيلية متعددة للقبض عليه.
وبحسب الصحيفة، قالت مصادر استخباراتية إسرائيلية الليلة الماضية: إن يحيى السنوار تخلى عن الاختباء في أنفاق غزة، وأصبح يختبئ بين الفلسطينيين متنكرًا بزي امرأة.
وأشارت "إكسبرس" إلى أن السنوار الذي كان هدفًا ثمينًا للجيش الإسرائيلي وعلى رأس قائمة المطلوبين، ازدادت أهميته بعد توليه منصب رئيس المكتب السياسي للحركة عقب مقتل إسماعيل هنية في طهران.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن "القادة العسكريين الإسرائيليين يعتقدون أن القبض على السنوار أو قتله من شأنه أن يوجه الضربة القاضية النهائية للتسلسل السياسي لحركة حماس، مما يؤدي إلى تفككها وحلها ككيان".
وأضافت: "يبدو أن السنوار يشعر بقلق بالغ بشأن سلامته الشخصية، لدرجة أنه أصر الأسبوع الماضي على إضافة شرط جديد إلى محادثات وقف إطلاق النار الهشة في القاهرة لحمايته من انتقام "إسرائيل" (وقف اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية)".
وبحسب "إكسبرس" قال مسؤول مصري إن "السنوار أكد ضرورة ضمان أمن حياته وسلامته"، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية كانت على بُعد "دقائق" فقط من القبض عليه قبل عشرة أيام، عندما داهمت مخبأه في أحد الأنفاق في غزة.
وقال الضابط الإسرائيلي دان غولدفوس، القائد المنتهية ولايته للفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي: "لقد كنا قريبين في مجمعه تحت الأرض، والقهوة كانت لا تزال ساخنة"، ومنذ ذلك الحين، ظل الرجل البالغ من العمر 61 عامًا مختبئًا بين حشود الفلسطينيين النازحين في غزة، بينما كانت القوات الإسرائيلية تتسابق مع الزمن للقبض عليه، حسب ما أشارت "إكسبرس".