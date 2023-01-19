البرازيل.. الرئيس يواصل حملة التطهير في صفوف عناصر أمنه ويُعفي 13 عسكريًّا إضافيًّا

ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة، في ألفورادا بالعاصمة؛ حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو.