المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلغت حتى اليوم ما مجموعه 497 خرقًا، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وأضاف المكتب في بيان أن تلك الخروقات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، بينها 27 خرقًا يوم السبت، خلّفت 24 شهيدًا و87 مصابًا.
وأسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 342 شهيدًا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، مشيرًا إلى أن الخروقات الإسرائيلية أدت كذلك إلى 875 مصابًا بجروح متفاوتة، فضلًا عن 35 شخصًا اعتقلوا بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام.