"جروزاليم بوست": عدوى خطيرة تضرب أقدام الجنود الإسرائيليين في غزة

وتابعت: "إلا أن الحذاء المغلق لا تتم تهويته على الإطلاق، ويضطر الجنود أحياناً إلى البقاء في الحذاء نفسه عدة أيام، وفي بعض الحالات لمدة أسبوعين أو أكثر".