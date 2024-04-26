مسؤول أممي: 37 مليون طن أنقاض في غزة تستلزم 14 عامًا لإزالتها

وأضاف: رغم استحالة تحديد عدد الذخائر التي لم تنفجر بالضبط التي عُثر عليها في غزة، من المتوقع أن تستغرق إزالة الركام، ومن بينه أنقاض المباني المدمرة، 14 عامًا في ظل ظروف معينة.