استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية

ومع اتساع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة، أصبح المحتجون المناهضون أكثر صخبًا ووضوحًا في الحرم الجامعي، على الرغم من أن الجانبين ظلا مسالميْن حتى يوم الأحد.