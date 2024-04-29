استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية

لم تبد أي مؤشرات على انحسار موجة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية في مطلع الأسبوع على الرغم من اعتقال الشرطة للمزيد من المحتجين في حرم الجامعات ومناوشات موجزة بين محتجين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا؛ حيث أقام الطلاب خيمة للاعتصام في الأسبوع الماضي.
ويعارض المحتجون الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، ويطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة (حماس) في غزة، فضلًا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
ومع اتساع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة، أصبح المحتجون المناهضون أكثر صخبًا ووضوحًا في الحرم الجامعي، على الرغم من أن الجانبين ظلا مسالميْن حتى يوم الأحد.
وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات الاستراتيجية: إن ذلك تغير عندما اخترق بعض المتظاهرين حاجزًا أقامته الجامعة للفصل بين الطرفين
وأوضحت أوساكو في بيان: "جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لها تاريخ طويل في كونها مكانًا للاحتجاج السلمي، ونحن نشعر بالحزن إزاء أعمال العنف التي اندلعت".
وتوقفت الهتافات حوالى الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي، وعاد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى المخيم، وفقًا لمصور رويترز الموجود في المكان.
وقال ممثل لشرطة الحرم الجامعي: إن شرطة لوس أنجلوس لم تشارك في قمع الاحتجاجات، ولم يتم اعتقال أي شخص.