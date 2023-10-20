وفاة 8 فلسطينيين على الأقل جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة في غزة لجأ إليها المئات من النازحين

وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عدداً من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثاً عن مكانٍ آمن، موضحة أن قتلى وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.