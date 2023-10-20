وفاة 8 فلسطينيين على الأقل جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة في غزة لجأ إليها المئات من النازحين

تُوفي ثمانية فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية، من جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي كنيسة في غزة؛ لجأ إليها المئات من النازحين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن طيران الاحتلال قصف الكنيسة الواقعة في حي الزيتون- جنوبي غزة، مما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة"، مشيرة إلى أن أضراراً مادية جسيمة لحقت بأجزاءٍ من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوارها.
وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عدداً من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثاً عن مكانٍ آمن، موضحة أن قتلى وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.