الولايات المتحدة تُحَذر من "برنامج تجسس يشمل 5 قارات"

تعتقد الولايات المتحدة أن المنطاد الصيني الذي أسقطته بعد دخوله الأجواء الأمريكية، جزء من مجموعة أكبر من المناطيد المماثلة التي تغطي خمس قارات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: لم تكن الولايات المتحدة "الهدف الوحيد ضمن البرنامج الواسع".
وأضاف أن واشنطن شاركت المعلومات التي جمعتها من حطام المنطاد مع عشرات الدول الأخرى.
ونفت الصين استخدام المنطاد لأهداف التجسس، وقالت إنه جهاز لرصد الطقس انحرف عن مساره.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن المنطاد طوله 60 مترًا، كما أن وزنه ربما يصل إلى مئات الكيلوغرامات.