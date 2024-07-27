متجاهلاً توصيات الخدمة السرية.. ترامب: سأستمر بعقد تجمعات بأماكن مفتوحة

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم السبت، إنه سيواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر.