"قلعة محصنة".. إغلاق العاصمة الباكستانية بالكامل لمنع دخول آلاف المتظاهرين المؤيدين لـ"خان"

وأصدر عمران خان، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام، "نداءً نهائيًا" لأنصاره للنزول إلى إسلام أباد والتعبير عن غضبهم تجاه ما يعتبرونه ظلمًا سياسيًا. ويواجه خان مئات التهم، لكنه يصر على أن سجنه جزء من مؤامرة سياسية من قبل الجيش والحكومة الحالية لإبعاده عن السلطة. ويطالب أنصاره بالإفراج عنه، ويدعون إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، متهمين الحكومة بالتلاعب في انتخابات فبراير.