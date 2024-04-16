قصف مسجد وتنكيل واعتقال.. مزيد من الدماء في اليوم الـ193 من عدوان إسرائيل على غزة

وفي بيت حانون، شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان، بعد التنكيل بهم؛ وفقًا لشهادات ذويهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستيْ إيواء، ومغادرة البلدة، وسط إطلاق قذائف مدفعية اتجاههم.