متطرّفون يحرقون نسخًا من المصحف أمام سفارتَيْ مصر وتركيا في الدنمارك

أضرم عددٌ قليل من المتطرفين المناهضين للإسلام، النارَ في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن، اليوم "الثلاثاء"، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين.