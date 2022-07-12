رجال ونساء بسترات وملابس سوداء.. جنازة خاصة تودع بها اليابان "آبي"

وكانت كيكو نومي، وهي معلمة، واحدة من كثيرين أتوا للصلاة ووضع الزهور أمام صورة كبيرة لـ"آبي" داخل أرض المعبد يظهر فيها ضاحكاً بقميص أبيض، وقالت: "كان هناك شعور بالأمن عندما كان رئيس الوزراء المسؤول عن البلاد"، وأضافت "أيّدته حقاً، لذلك هذا مؤسف للغاية".