انهيار "اتفاق الجزائر" يعني عودة العمليات الإرهابية إلى شمال مالي

ويخشى خبراء في الأمم المتحدة من أنه في حال انهيار اتفاق الجزائر، أن تعيد الجماعات المسلحة "إعادة سيناريو عام 2012"، في إشارة إلى عمليات التمرد الإرهابية والانفصالية في الشمال التي أودت بحياة الآلاف.