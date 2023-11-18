قطعوا 60 كلم سيرًا لمقر الحكومة.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

وانطلقت المسيرة من تل أبيب الثلاثاء الماضي، وبعد أن قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كلم سيرًا وصلوا اليوم إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، وهم يحملون لافتات، كُتب عليها "أعيدوهم إلى بيوتهم الآن"، إضافة إلى صور للرهائن، وفقًا لـ"فرانس برس".