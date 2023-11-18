قطعوا 60 كلم سيرًا لمقر الحكومة.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

وصل آلاف الإسرائيليين المشاركين في مسيرة احتجاجية، يتقدمها أهالي المحتجزين لدى حماس في غزة، إلى القدس المحتلة اليوم السبت؛ للضغط على الحكومة؛ إذ من المقرر أن يلتقوا عضوَي حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وانطلقت المسيرة من تل أبيب الثلاثاء الماضي، وبعد أن قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كلم سيرًا وصلوا اليوم إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، وهم يحملون لافتات، كُتب عليها "أعيدوهم إلى بيوتهم الآن"، إضافة إلى صور للرهائن، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتحمّل عائلات الرهائن الحكومة مسؤولية عدم تزويدهم بتفاصيل حول جهود الإفراج عن أحبائهم.
وخلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الشهر الماضي أخذوا نحو 240 شخصًا، بينهم أجانب، رهائن، ونقلوهم إلى داخل قطاع غزة.
وتأسس منتدى عائلات الرهائن في أعقاب الهجوم.