دماء بريئة في أفريقيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة بأوغندا إلى 41

ووفق "سكاي نيوز عربية": أضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لداعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأحرقت مهجعًا، ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.