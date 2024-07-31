"أبو الغيط" يحذر: التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انفجار إقليمي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبّة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، عادًّا أن إسرائيل "تُمارس سياسة متهورة من دون تبصر بالعواقب الوخيمة التي يُمكن أن تطال الإقليم من جراء أفعالها".