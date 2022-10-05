سفير روسيا في واشنطن: دعم أمريكا لأوكرانيا يزيد خطر الاشتباك مع الغرب

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف: إن قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، يشكّل تهديدًا لمصالح موسكو، ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب.