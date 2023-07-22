بولندا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تصريحات "استفزازية" لـ"بوتين"

وأفاد نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، بأن استدعاء السفير الروسي يأتي في أعقاب تصريحات استفزازية للرئيس الروسي، بالإضافة إلى تهديدات وإجراءات غير ودية أخرى من جانب الاتحاد الروسي تجاه بولندا وحلفائها، وفقاً لـ"فرانس برس".