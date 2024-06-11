البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح

وعَدّ البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، وكذلك القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه.