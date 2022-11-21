مع تزايد إصابات "كورونا".. الدولار يرتفع بقوة واليوان الصيني ينخفض

وساعدت تصريحات عن التشديد النقدي أدلى بها مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الدولار على الاستقرار بعد الخسائر الحادة التي مُنِيَ بها في وقت سابق هذا الشهر، عندما عززت بيانات التضخم التي كانت أقل قليلًا مما كان متوقعًا آمال المستثمرين في حدوث تباطؤ في رفع أسعار الفائدة.